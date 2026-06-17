Hohe Krebsrate

Wer in der Schleiferei arbeitet, riskiert seine Gesundheit. Mehrere Kollegen erkrankten nach jahrelanger Arbeit an Lungenkrebs, einige sind gestorben.

Die Krebsrate bei uns im Werk ist um etwa 20 Prozent höher als sonst in Bochum. Giftige Stäube wabern durch die Luft.



Auch in der Beize werden ätzende Stoffe eingeatmet. Hier liegt die Krebsrate noch einmal höher. Messungen finden zwar statt, aber so, dass die Gefährdung heruntergespielt wird. So wird die Beize vor den Schadstoffmessungen stillgelegt.



Wir fordern erstens, dass die Giftmessungen bei laufendem Betrieb stattfinden und die Belegschaft vollständig darüber informiert wird. Zweitens verlangen wir Maßnahmen zur Beseitigung der giftigen Stoffe.