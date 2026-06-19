Konzert des palästinensischen Pianisten Aeham Ahmad am 24. Juni

Die Organisation "Palästina muss leben" - Region Ruhr - lädt dazu ein. Aeham Ahmad spielt ohne Gage, der gesamte finanzielle Überschuss geht nach Gaza in das Al-Awda-Projekt. Die Schauspielerin Vesna Buljevic liest aus dem Roman "Der Docht" von Aeham Ahmad. Im Vorprogramm gibt es Freiheitslieder. Für Fingerfood und Getränke ist gesorgt.

Wann und wo?

Der Eintritt beträgt 15 Euro. Einlass ist um 18 Uhr, Veranstaltungsbeginn um 19 Uhr. Veranstaltungsort: Kultursaal in der Horster Mitte, Schmalhortstraße 1a, Gelsenkirchen.

Spenden

"Palästina muss leben!" - Region Ruhr bittet alle Gruppen von "Palästina muss leben!", alle Gruppen der MLPD, des Frauenverbands Courage, des REBELL etc. im Vorfeld unter den Massen Geld für das Al-Awda-Projekt zu sammeln und die Spenden zu diesem Abend mitzubringen!

Hier der aktualisierte Veranstaltungs- und Programm-Flyer