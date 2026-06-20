Konzert von Aeham Ahmad und Lesung aus seinem neuesten Buch „Der Docht"

Aeham Ahmad, der im Flüchtlingslager Yarmouk aufwuchs und von dort 2015 vor dem IS flüchtete, lernte schon ab dem 4. Lebensjahr, Klavier zu spielen. In seinem Konzertprogramm lässt Aeham Ahmad orientalische Volkslieder, westliche Klänge und Eigenkompositionen zusammenfließen. Seine Musik erzählt von Flucht und Ankommen, von Krieg, Schmerz, Verlust – und unerschütterlicher Hoffnung. Wir freuen uns auf einen wunderschönen Abend im Wechsel von Konzert und Lesung.

Bei seinem Konzert am Mittwoch, 24.Juni 2026, 19:00 Uhr im Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst, Schmalhorststraße 1, werden die Schauspielerin Vesna Buljevic und eine junge Palästinenserin aus seinem neuesten Buch „Der Docht" lesen. Es erzählt die Geschichte einer jungen Palästinenserin, die im Exil im syrischen Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus lebt. Ihr größter Wunsch: ein freies, selbstbestimmtes Leben. Das Buch erzählt ihren Lebensweg hinaus aus dem Flüchtlingslager, zu ihren palästinensischen Wurzeln. Durch den Krieg zum Frieden und wieder zurück. Eine Frau, die unerschrocken ihren Weg geht.

Alle Bücher von Aeham Ahmad werden am Stand von people to people bei der Veranstaltung zu kaufen sein. Aeham Ahmad freut sich darauf, in der Pause und am Ende die Beucherinnen und Besucher kennenzulernen und die Bücher zu signieren.

Aeham Ahmad verzichtet an diesem Abend auf Gage, der gesamte Überschuss des Abends geht als Spende an das Herzensprojekt von „Palästina muss leben", das Al-Awda-Krankenhaus.