Landesweiter Streik im Gesundheitswesen

In der VHS Reutlingen findet ab dem kommenden Mittwoch die Ausstellung "Presse unter Beschuss in Gaza – Fotos der palästinensischen Journalistin Fatima Hassouna“ statt. Fatima Hassounas berührende Bilder aus dem zerstörten Gaza, die bereits an Dutzenden Orten weltweit von Paris bis Kyoto gezeigt worden sind, werden nun erstmals auch in Deutschland zu sehen sein. Fatima Hassouna wurde am 16. April 2025 zusammen mit sechs Familienmitgliedern durch einen gezielten israelischen Luftschlag getötet – am Tag, nachdem der Dokumentarfilm "Put your soul on your hand and walk", dessen Protagonistin sie ist, für die Filmfestspiele in Cannes nominiert worden war. Zur Vernissage um 19 Uhr, in der VHS Reutlingen, wird der Nahost-Pressereferent von Reporter ohne Grenzen, Christopher Resch, live aus Berlin zugeschaltet sein. Die Vernissage findet am Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, im Haus der Volkshochschule im Hans-Haußmann-Saal statt.



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