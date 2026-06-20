Portugal
Landesweiter Streik im Gesundheitswesen
Ein landesweiter Streik des portugiesischen Gesundheitspersonals am 19. Juni hatte nach Angaben von Gewerkschaftsvertretern eine Beteiligung von 60 % bis 85 %, wobei wobei in Kliniken Notdienste stattfanden. Der von der Nationalen Föderation der Gewerkschaften für öffentliche und soziale Dienste (STFPSSRA) ausgerufene Arbeitskampf erstreckt sich auf alle Beschäftigten im portugiesischen Gesundheitswesen. Der Streik soll Fortschritte bei langjährigen Forderungen erzwingen, vor allem die Einstellung von zusätzlichem Gesundheitspersonal, verbesserte Arbeitsbedingungen, berufliche Anerkennung und höhere Investitionen in das öffentliche Gesundheitssystem Portugals. Der Arbeitskampf findet vor dem Hintergrund anhaltenden Personalmangels und wachsenden Drucks auf Krankenhäuser und die Primärversorgung im ganzen Land statt, während das Vertrauen der Öffentlichkeit in das staatliche Gesundheitswesen insgesamt weiter stark zurückgeht.