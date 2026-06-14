Macht mit beim Kurs Dialektik für Einsteiger: „Dialektik, was ist das denn?“

Krisen, Kriege, Freiheitskampf … Wie blicke ich durch in dieser komplizierten Welt? Und vor allem: Wie kann ich sie verändern?



Wir lernen eine grundlegende Methode kennen, sich selbstständig zu orientieren und die Welt zu verändern!



Der Kurs geht über sechs Lektionen à eineinhalb Stunden an zwei Tagen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.



Thementag 1 (12. Juli):

Einführung.

Idealismus und Materialismus.

Dialektik und Metaphysik.

Thementag zwei (19. Juli):

Flexibilität der Begriffe.

Umschlag von Quantität in Qualität und umgekehrt.

Negation der Negation.



Der Kurs lebt davon, sich die Fragen gemeinsam zu erarbeiten und sich kritisch-selbstkritisch damit auseinanderzusetzen.

Wann und wo?

Der Kurs findet am 12. und 19. Juli statt. Beginn ist um 10 Uhr. Ende ist um ca. 15:30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Treff International in Karlsruhe-Mühlburg, Peter-und-Paul-Platz 6, 76185 Karlsruhe.

Kosten und Verpflegung:

Der Kostenbeitrag für Raum, Material und die Referentin beträgt 5 Euro pro Tag. Um die vollen Ausgaben zu decken, sammeln wir Spenden. Essen und Pausensnacks für ca. 5 Euro werden angeboten. Es kann auch eigenes Essen mitgebracht werden.

Kontakt:

Anmelden kann man sich unter Tel.: 0175 / 4985130, oder per E-Mail unter mlpd-karlsruhe@gmx.de.

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung