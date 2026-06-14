Karlsruhe
Macht mit beim Kurs Dialektik für Einsteiger: „Dialektik, was ist das denn?“
Die MLPD Karlsruhe lädt herzlich zum Einsteigerkurs zum Erlernen der Dialektischen Methode ein. Unter dem Motto „Dialektik, was ist das denn?“ wird es interessant. Die MLPD Karlsruhe schreibt:
Krisen, Kriege, Freiheitskampf … Wie blicke ich durch in dieser komplizierten Welt? Und vor allem: Wie kann ich sie verändern?
Wir lernen eine grundlegende Methode kennen, sich selbstständig zu orientieren und die Welt zu verändern!
Der Kurs geht über sechs Lektionen à eineinhalb Stunden an zwei Tagen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig.
Thementag 1 (12. Juli):
- Einführung.
- Idealismus und Materialismus.
- Dialektik und Metaphysik.
Thementag zwei (19. Juli):
- Flexibilität der Begriffe.
- Umschlag von Quantität in Qualität und umgekehrt.
- Negation der Negation.
Der Kurs lebt davon, sich die Fragen gemeinsam zu erarbeiten und sich kritisch-selbstkritisch damit auseinanderzusetzen.
Wann und wo?
Der Kurs findet am 12. und 19. Juli statt. Beginn ist um 10 Uhr. Ende ist um ca. 15:30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Treff International in Karlsruhe-Mühlburg, Peter-und-Paul-Platz 6, 76185 Karlsruhe.
Kosten und Verpflegung:
Der Kostenbeitrag für Raum, Material und die Referentin beträgt 5 Euro pro Tag. Um die vollen Ausgaben zu decken, sammeln wir Spenden. Essen und Pausensnacks für ca. 5 Euro werden angeboten. Es kann auch eigenes Essen mitgebracht werden.
Kontakt:
Anmelden kann man sich unter Tel.: 0175 / 4985130, oder per E-Mail unter mlpd-karlsruhe@gmx.de.