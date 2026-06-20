Turkmenistan
Mary: Proteste gegen Strommangel
Hunderte Menschen in Turkmenistan in der südöstlichen Stadt Mary protestierten am 17. Juni gegen Stromausfälle in dem energiereichen zentralasiatischen Land, das mit einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise zu kämpfen hat. Proteste sind in Turkmenistan äußerst selten. In den vergangenen Jahren wurden Journalisten und Aktivisten inhaftiert, weil sie ihre Meinung öffentlich geäußert hatten. Mehrere hundert Demonstranten – überwiegend Bewohner des Bezirks Bayramaly, der zur Provinz Mary gehört – forderten ein Gespräch mit dem Gouverneur der Provinz. Der Bezirk Bayramaly, in dem die Temperaturen in dieser Woche auf über 40 Grad Celsius gestiegen sind, ist von häufigen Stromausfällen betroffen. Die Einwohner machen die veraltete Infrastruktur für die Ausfälle verantwortlich und werfen den Behörden Untätigkeit vor.