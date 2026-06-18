Merz' "Lifestyle-Teilzeit"-Geschwätz wurde scharf kritisiert

Die Stimmung auf dem Tübinger Holzmarkt war ausgesprochen kämpferisch. Viele, auch junge, Kolleginnen und Kollegen sprachen von ihrer Arbeit, die sie lieben und gut machen wollen. Aber sie wird immer schwerer, endlose Überstunden, oft ist die Arbeit nicht mehr zu schaffen.



Um überhaupt im Beruf bleiben zu können, reduzieren viele ihre Arbeitszeit. Das üble Merz-Geschwätz von "Lifestyle- Teilzeit" wurde als Missachtung und Provokation scharf kritisiert.

Aber auch die Klinikchefs wurden scharf angegangen, die willig alles im Sinn der "Reformen" auf dem Rücken der Belegschaften umsetzen. Sie können sich auf weiteren heftigen Widerstand einstellen! Eine Solierklärung des Frauenverbands Courage wurde begeistert beklatscht.