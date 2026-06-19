Mit der Internationalen: Abschied von Jean Ziegler

Mit einer bewegenden Trauerfeier in der Genfer Saint-Pierre-Kathedrale haben Hunderte Menschen Abschied von Jean Ziegler genommen. Der Schweizer Soziologe, Jurist, Autor und langjährige Kämpfer gegen Hunger, Ausbeutung und globale Ungleichheit war in der vergangenen Woche im Alter von 92 Jahren verstorben.

Zu den Teilnehmenden gehörten Politiker:innen, Kunstschaffende, Menschenrechtsverteidiger:innen, Vertreter:innen der Vereinten Nationen sowie zahlreiche Weggefährt:innen aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Für viele von ihnen war Ziegler weit mehr als ein Intellektueller – er galt als eine der prägenden Stimmen internationaler Solidarität und sozialer Gerechtigkeit.

Die Internationale in der Kathedrale

Zu den eindrucksvollsten Momenten der Zeremonie gehörte das gemeinsame Singen der Internationalen. Zunächst erklang die Hymne der internationalen Arbeiterbewegung auf der Orgel der Kathedrale, anschließend wurde sie von den Anwesenden gemeinsam angestimmt. Für viele Teilnehmer:innen symbolisierte dieser Augenblick die Werte, denen Jean Ziegler sein Leben gewidmet hatte: den Einsatz gegen Unterdrückung, Hunger und soziale Ungleichheit sowie die Solidarität über nationale Grenzen hinweg. ...

Menschen aus aller Welt erinnern an Ziegler

Dass Zieglers Wirken weit über die Grenzen der Schweiz hinausreichte, zeigte sich auch in den zahlreichen internationalen Botschaften und Wortmeldungen. Nach Angaben seiner Familie gingen nach seinem Tod Tausende Beileidsbekundungen aus verschiedenen Teilen der Welt ein.

Während der Zeremonie sprachen Vertreter:innen der chilenischen, kongolesischen, palästinensischen, iranischen und saharauischen Gemeinschaften über Zieglers Unterstützung für internationale Solidaritätsbewegungen und Befreiungskämpfe. Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, würdigte ihn in einer Botschaft als „einen Giganten des Menschenrechtskampfes“. ...

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