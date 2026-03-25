Mit MLPD-Hasser Dobrindt auf dem Weg zur Gestapo 2.0?

In Sachsen-Anhalt droht die AfD damit, die Regierung zu übernehmen. Neben der gewohnten Großmäuligkeit ist das durchaus eine reale Option. Denn die Kräfte in Kapital, Staat und bürgerlichen Parteien wachsen, die zu einer Zusammenarbeit mit der AfD bereit sind oder gar auf sie setzen. Sitzt die AfD wiederum in einer Regierung, dann erhält sie Zugriff auf staatliche Machtorgane, auf Ministerien, Polizei, den Landes-Verfassungsschutz oder das Bildungswesen im föderalen Deutschland. Das ist brandgefährlich!

Die Gefahr des Faschismus geht dabei keineswegs nur von der AfD aus. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) will nicht, dass der Verfassungsschutz sich auf „das Sammeln von Nachrichten“ beschränkt. Er will den Verfassungsschutz umbauen zu einem „echten Geheimdienst“ mit „operativen Fähigkeiten“ (1.) Völlig zu Recht verordneten die Alliierten nach dem Hitler-Faschismus, dass die nachrichtendienstliche Arbeit und die operative Polizeiarbeit getrennt werden müssen: Damit nie wieder eine Gestapo ihr Unwesen treiben kann. Dobrindt betätigt sich aktiv als Abrissbirne der Brandmauer in noch existierenden demokratischen Gesetzgebungen. Und der MLPD-Hasser Dobrindt sagt auch, gegen wen sich das richtet: Gegen Revolutionäre, gegen die er eine Taskforce „Linksextremismus“ einrichtete.