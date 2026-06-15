„Mundial“ von Flüchtlingen, Migranten und griechischer Bevölkerung

Nicht in modernen Stadien vor Zehntausenden von Zuschauern, sondern in den Stadtvierteln der griechischen Hauptstadt kamen sie zu einem Turnier zusammen. Es zeigte die Kraft des Sports, Kulturunterschiede zu überbrücken und Menschen zu vereinen.

Auf den Spielfeldern von Kypseli und in der Gegend nahe der Platon-Akademie zogen Spieler mit Wurzeln in Albanien, Afghanistan, Kamerun, Guinea, Mali, Nigeria und dem Sudan ihre Trikots an und traten vor Zuschauern an, die die Spiele hinter den Zäunen der Sportplätze verfolgten, begleitet von afrikanischer Musik und improvisierten Trommeln. Obwohl es den meisten der vertretenen Länder nicht gelang, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, trugen die Amateurfußballer ihr eigenes Spiel in Athen aus und verwandelten das Turnier in ein Fest der Identität, der Teilhabe und des Zusammenlebens.

Die Veranstaltung „Kypseli Mundial“ wurde vor drei Jahren auf Initiative von Moussa Sangare ins Leben gerufen, der in Griechenland lebt und den Fußball als Mittel zur Bekämpfung von Vorurteilen gegenüber Migranten und Flüchtlingen nutzen wollte. „Die Menschen haben oft Angst vor Migranten. Wir wollten dieses Bild ändern. Wenn Menschen sich kennenlernen, zusammenarbeiten und Erfahrungen austauschen, ändern sie ihre Meinung“, erklärt er.

Innerhalb des Turniergeländes herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre. Die Spiele waren wettbewerbsorientiert, aber nicht feindselig. Die Fans tauschten Sticheleien aus, applaudierten guten Spielzügen unabhängig von der Mannschaft und lachten oft gemeinsam, nur wenige Minuten nach intensiven Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld. Für viele der Teilnehmer ist Fußball eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Viele arbeiten in Restaurants, Hotels, auf Baustellen, in Fabriken oder als Lieferanten in Athen, fernab vom Rampenlicht. Amisi aus Mali, der in einer Fabrik für Warmwasserbereiter arbeitet, zeigte sich stolz auf seine Teilnahme an der Veranstaltung und betonte, dass diese Erfahrung weit über die Grenzen eines einfachen Fußballturniers hinausgehe.

Nach fünf Wochen voller Spiele und der Teilnahme von 21 Mannschaften gewann Nigeria den Pokal bei den Männern, während bei den Frauen der griechische Verein „Fostiras“ den ersten Platz belegte. Für die leitende Schiedsrichterin, Chara Vogiatzidaki, waren das Wichtigste nicht die Ergebnisse, sondern die Botschaft, die die Veranstaltung aussandte. „Es gibt so viele verschiedene Länder und Kulturen. Das Hauptziel ist gegenseitiger Respekt. Manche Mannschaften sind spielerisch stärker, andere weniger, aber alle sind hierhergekommen, um den Fußball zu genießen. Und das ist wirklich schön“,