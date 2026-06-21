Nächste Münchner Montagsdemo ist am 6. Juli

Demonstranten blockierten am Mittwoch den Export von Kupferkonzentrat aus der Oyu-Tolgoi-Mine von Rio Tinto in der Mongolei und legten so die Lieferungen aus einem der weltweit bedeutendsten Kupferprojekte lahm. Die vom „Radical Reform Movement“ organisierte Demonstration brachte den Verkehr auf einer Straße, über die das Konzentrat aus der riesigen Kupfer-Gold-Mine transportiert wird, für einen Tag zum Erliegen. Die Gruppe fordert einen größeren Anteil der Bergbaueinnahmen für die Mongolen und belebt damit eine langjährige Debatte in einem Land, in dem trotz jahrzehntelanger Rohstoffförderung nach wie vor weit verbreitete Armut herrscht. Kupfer ist ein wichtiger Bestandteil von Elektrofahrzeugen, Stromnetzen, Solarmodulen und Windkraftanlagen, was Oyu Tolgoi zu einem wichtigen Lieferanten für das benachbarte China macht, dem weltweit größten Verbraucher des Metalls.