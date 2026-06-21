18 Uhr Marienplatz
Nächste Münchner Montagsdemo ist am 6. Juli
Die nächste Münchner Montagsdemo ist am Montag, dem 6. Juli um 18 Uhr am Münchner Marienplatz. Ein wichtiges Thema ist der Widerstand gegen die massiven Angriffe auf die soziale Lage - Rente, Gesundheitsversorgung, Wohngeld, Kindergärten usw. - alle Lebensbereiche sind betroffen. Die Kosten der Kriege und der Aufrüstung sollen auf die Masse der Bevölkerung abgeladen werden. Wir wollen kein Opfer für die Kriegspolitik bringen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Kampf gegen Faschismum, am 1. Juli-Wochenende gibt es breite Proteste gegen den AfD-Parteitag in Erfurt. Auch das Thema Kriegsvorbereitung und Wehrpflicht wird uns weiter beschäftigen, ebenso wie die Solidarität gegen den anhaltenden Völkermord der Israelischen Armee in Gaza und Libanon.