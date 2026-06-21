ABZ Süd in Stuttgart-Untertürkheim
Nächsten Samstag steigt das 17. Neckarfest
Das Neckarfest im und um das Arbeiterbildungszentrum Süd in Stuttgart-Untertürkheim ist ein Internationales Freundschafts- und Familienfest mit langer Tradition - und gleichzeitig jedes Mal neu. Dieses Jahr findet es am Samstag, dem 27. Juni, von 15 bis 24 Uhr statt.
Neckarfest 2026 – Aus dem Programm
- Kinder- und Jugendprogramm: Spielstraße für die Kleinen, Tischtennis und Kicker, Kinderflohmarkt, Talentbühne ...
- Jubiläum: 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum, Stand und Präsentation ABZ Süd
- Eröffnung des Jugendzentrums Clara und Aktionsstand des REBELL
- Gesprächsrunde: Zum Internationalen Umweltratschlag vom 23.-25. Oktober im ABZ Süd
- Kulturbühne am Nachmittag: Lieder mit Pit und Joe, ABZ-Band, Internationale Kultur- und Modeshow und vieles mehr
- Infostände und Ausstellung: „Arbeitende Menschen in der Kunst"
- Abendprogramm: Tanz mit Kommando Umsturz, Friday-Night, Hosenrock
- Kaffee und Kuchen und vielfältige Essensstände u.a. aus Afghanistan und Palästina und von Steak bis Vegan!
Veranstalter und Mitwirkende
Veranstalter sind das Arbeiterbildungszentrum Süd, die MLPD Baden-Württemberg, die MLPD Kreis Stuttgart/Sindelfingen, der Jugendverband REBELL. Mitwirkende: Afghanischer Frauenverein, Buntes Untertürkheim, Frauenverband Courage, Pälästina muss leben, People to People, Solidarität International, Tohum Kulturverein, Umweltgewerkschaft, Väter Aufbruch für Kinder.
Wann und Wo?
Samstag, 27. Juni 2026, von 15 bis 24 Uhr
ABZ Süd, Bruckwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim
Tel: 0711-336 07 03, info@gaestehaus-abz-stuttgart.de