ABZ Süd in Stuttgart-Untertürkheim

Nächsten Samstag steigt das 17. Neckarfest

Das Neckarfest im und um das Arbeiterbildungszentrum Süd in Stuttgart-Untertürkheim ist ein Internationales Freundschafts- und Familienfest mit langer Tradition - und gleichzeitig jedes Mal neu. Dieses Jahr findet es am Samstag, dem 27. Juni, von 15 bis 24 Uhr statt.

Vom Vorbereitungsteam