Personalchef droht mit betriebsbedingten Kündigungen

Bei der (vergangenen) Betriebsversammlung … in Reutlingen hat Personalchef Gessner beklagt, dass sich zu wenige freiwillig für Abfindungen melden. So werde der angestrebte Abbau von 950 Beschäftigten bis 2029 nicht erreicht werden.



Dann hat er mit betriebsbedingten Kündigungen bis 2029 gedroht.



Das zeigt: Die von Bosch so hochgelobte Betriebsvereinbarung über einen sogenannten sozialverträglichen Abbau ist schon nach vier Monaten eine Drohkulisse.



Viele Kolleginnen und Kollegen lehnen die Arbeitsplatzvernichtung ab. Bosch versucht, die Belegschaft zu spalten, in sogenannte Abbau-Bereiche und Wachstums-Bereiche, in denen jeweils andere Bedingungen gelten sollen. Der Kampf um jeden Arbeitsplatz geht in eine neue Runde!