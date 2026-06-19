"Presse unter Beschuss in Gaza – Fotos der palästinensischen Journalistin Fatima Hassouna" in der VHS Reutlingen

Am Montag, dem 15. Juni fand in Gelsenkirchen eine hochkarätige Internationalismus-Live-Veranstaltung der MLPD statt. Sie trug den Titel: "Revolutionäre aus neun Ländern diskutieren Schlussfolgerungen aus einem weltweiten vorrevolutionären Gärungsprozess".

Das Videoteam Neuer Weg hat einen kompletten Videomitschnitt der Veranstaltung angefertigt. Er steht hier kostenfrei zur Verfügung. Doch Equipment, Studio und Aufwand kostet alles Geld! Wer mehr Filme der MLPD sehen will, sollte für die Video- und socialmedia-Arbeit der MLPD spenden.

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Stichworte: Video- & Social-Media-Arbeit



