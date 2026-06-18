Ukrainekrieg
Schwerste Angriffe auf Moskau
Das ukrainische Militär hat einen der schlimmsten Angriffe auf Moskaus ausgeführt. Dabei wurde der Bezirk Kapotnya schwer getroffen. Die dort liegende Raffinerie ist für ca. 40 % der Treibstoff-Versorgung in Moskau verantwortlich. Im Einkaufszentrum „MEGA Belaya Dacha“ stehen 2 000 Quadratmeter in Flammen. Der Luftraum über Moskau wurde für den Zivilverkehr gesperrt. Wie viele Tote und Verletzte die Angriffe gefordert haben ist zur Stunde noch nicht bekannt. Außerdem wurde ein Öldepot in der Region Rostow getroffen. Auch aus weiteren Regionen wird von schweren Angriffen berichtet. "Tatneft" führte an allen Tankstellen in Russland "vorübergehend" eine Begrenzung für die Abgabe von Benzin und Dieselkraftstoff ein.