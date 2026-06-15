SI macht den Spendenstand von „Gaza soll leben" bekannt

Für die Spendensammlung „Gaza soll leben“ werden wir an dieser Stelle die Spendeneingänge regelmäßig veröffentlichen und aktualisieren. Zu Beginn der Sammlung im Oktober 2023 wurden Spenden von 80.000,00 Euro an medico International abgeführt. 5.550 Euro über Direktübergabe. Solidarität International bedankt sich bei medico international für die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit.

Über ICOR und Al-Awda konnte dann der direkte Kontakt in den Gazastreifen hergestellt werden. Seit Dezember 2024 werden die Spenden an Al-Awda abgeführt. Seit Mai 2025 gehen die Spenden auf Wunsch von Al-Awda zu 50 Prozent in die Direkthilfe „Gaza soll leben“, die regelmäßig abgeführt werden. 50 Prozent der Spenden werden für ein Krankenhaus in Gaza zurückgestellt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern.

Hier gibt es die aktuellen Spendenstände