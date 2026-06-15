Albanien
Tirana: Zehntausende fordern Rücktritt von Rama
Am Samstag waren in Tirana zwischen 100.000 und 200.000 Menschen auf den Straßen unter der Losung "Albanien steht nicht zum Verkauf!". Seit 14 Tagen verbreitert sich der tägliche Protest, der als Umweltprotestprotest gegen 4 Mrd. Euro Luxusprojekte für Superreiche begann - jetzt fordern die Demonstranten den Rücktritt von Premierminister Rama. Er hat das Milliardengeschäft mit Trump-Schwiegersohn Jared Kushner eingefädelt und verteidigt es weiterhin gegen jede Kritik. Es sind die größten Proteste in Albanien seit 1991.