Tirana: Zehntausende fordern Rücktritt von Rama

Der WDR kündigt an, zum Kampf um die Freiheit von Eva Maria Michelmann und Ahmet Polad zu berichten. Dazu gibt er folgenden Programmhinweis bekannt: Der Bericht soll am Sonntag, 14. Juni, um 18.45 Uhr im WDR Fernsehen in der Sendung "Aktuelle Stunde" im WDR gesendet werden. Es besteht allerdings leider die Möglichkeit, dass sich das immer mal tagesaktuell, je nach Themenlage, verschiebt. Änderungen geben wir so schnell wie möglich bekannt.

Das ist jetzt eingetreten. Der Sender prognostiziert wegen den Übertragungen der Spiele der Fußball-WM eine zu geringe Einschaltquote. Wir informieren, sobald ein neuer Sendetermin festgelegt ist.