Japan
Tokio: kämpferische antiimperialistische Friedensdemonstration
Am Sonntag demonstrierten in Tokio rund 400 Menschen mit Transparenten mit Aufschriften wie „Stoppt den Angriffskrieg gegen den Iran“ und „Verteidigt Artikel 9“ und beriefen sich dabei auf Japans gesetzliches Bekenntnis zum Frieden. Palästinensische und iranische Flaggen wehten neben Schildern zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen. Es gab Parolen gegen eine Verfassungsänderung und die militärische Aufrüstung Japans sowie Transparente, die US-Präsident Trump und den israelischen Premierminister Netanjahu verurteilten. Die Demonstranten skandierten Parolen wie: „Kriegstreiber Trump: Weg mit ihm!“ und "Wir werden den Imperialismus besiegen". Ein starkes Polizeiaufgebot überwachte die Demonstration. Entlang der Strecke spielten Fahrzeuge gegnerischer nationalistischer Gruppen Botschaften über Lautsprecher ab.