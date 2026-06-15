TREFF International: Fête de la Musique und Fotowettbewerb

Die Bühne befindet sich dieses Jahr am Sasarsteig in direkter Nähe des TREFF International in der Reuterstraße in Neukölln. Auf den Musikeraufruf unter dem Motto „Für Freundschaft und internationale Solidarität im Kiez“ haben sich über 20 Musiker und Bands vielfältiger Stilrichtungen gemeldet.



Allen wird eine Chance gegeben, sodass die Auftritte größtenteils im 15-Minuten-Takt von 14 Uhr bis 22 Uhr stattfinden. Über den QR-Code auf dem Flyer gelangt man auf das genaue Bühnenprogramm.



Der Fotowettbewerb „Gaza soll leben“ ist gut angelaufen. Wir denken aber, dass noch Luft nach oben ist. So wünschen wir uns z. B. noch Fotos von den Siegerehrungen/Gewinnern des Fußballturniers und des Song-Contests auf dem Pfingstjugendtreffen oder ähnlichen örtlichen Initiativen. Von außerhalb Berlins sind bisher noch wenig Fotos eingegangen.



Den Einsendeschluss haben wir deshalb bis zum 21. Juni verlängert. Per E-Mail an: info@treff-international.de .

Die Präsentation der Fotos und des Gewinnerfotos wird am Freitag, 3. Juli, um 19 Uhr im TREFF International im Rahmen des Festivals 48h Neukölln stattfinden.

Hier gibt es den Flyer