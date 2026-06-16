Unser Können

In Feuerbach und Schwieberdingen suchen die Entwickler nach Ersatzarbeitsplätzen im Umweltschutz, nicht in der Kriegsrüstung!



Wir können Innovation und industrielle Produktion im internationalen Verbund. Mobilität ist mehr als Auto und muss gesellschaftlich solidarisch gedacht werden.



In der Kombination von Öffentlichem Nahverkehr, Autos und Rädern werden öffentliche Plätze wieder frei für Mensch und Natur. Dann bauen wir halt E-Bikes, Lastenräder in allen Variationen und Solarzellen, Wärmepumpen für erneuerbare Energien.



Wir brauchen freies Denken über die Profitwirtschaft hinaus. Diese ist zerstörerisch unterwegs. Wir wollen einen gesellschaftlichen Nutzen unserer Produktivität.