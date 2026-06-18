Wanderausstellung "Frieden ist möglich – auch in Palästina"

Außerdem entstand sie durch Auseinandersetzung mit Palästinensern. Vom 13. April bis zum 22. Mai sollte sie von der örtlichen Gruppe des Frauenverbandes Courage in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule in Rheinfelden gezeigt werden.

Bereits am 30. April wurde sie dann nach einer üblen Hetzkampagne, ausgehend von Benjamin Weinthal von der Jerusalem Post, abgebrochen. Mehr dazu hier.

Wir empfehlen, diese Ausstellung jetzt erst recht zu zeigen. Sie befindet sich momentan im Ferienpark Plauer See. Informationen und Bestellungen über https://www.friedeninpalaestina.de oder an die MLPD-Kontaktadresse Coburg: coburg@mlpd.de. Sie ist besonders geeignet für Tagungshäuser oder ähnliche Einrichtungen, und sie ist kostenlos!