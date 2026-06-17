Aktionen für Eva und Ahmet – weiterer Besuch hat stattgefunden

Auch diese Woche finden wieder Proteste für die Freilassung der Journalist:innen Eva Maria Michelmann und Ahmet Polad statt. Am Mittwoch, den 17. Juni wird es der 150. Tag seit der Festnahme der beiden Journalist:innen sein. Somit rufen wir dazu auf, in Deutschland und Europa vor syrischen Botschaften und Gebäuden der Bundesregierung zu protestieren. Die Aktionen verfolgen das Ziel, den Druck auf die Bundesregierung sowie die syrische Regierung zu erhöhen, um die Freilassung von Michelmann und Polad zu erwirken. In folgenden Städten finden Aktionen statt:

Berlin:

17. Juni, 16 Uhr – Auswärtiges Amt (Kundgebung). 24. Juni, 16 Uhr – Auswärtiges Amt (Kundgebung).

Duisburg:

17. Juni, 17 Uhr – König Heinrich Platz.

Frankfurt am Main:

17. Juni, 14 Uhr – Berger Straße.

Hamburg:

17. Juni, 13 Uhr bis 19 Uhr – Kreuzung Schanzenstraße/Bartelsstraße.

Köln:

16. Juli, 14 Uhr bis 17 Uhr – Alter Markt am Rathaus (Mahnwache). 17. Juni, 17 Uhr, Alter Markt Rathaus (Demonstration).

Leipzig:

17. Juni, 18 Uhr – Sportforum Süd (Marathonlauf).

London:

17. Juni, 17 Uhr – 1st Easton Street.

Paris:

17. Juni, 14 Uhr – Place Denys cochin.

Wien:

17. Juni, 11 Uhr – Syrische Botschaft (beim Schwarzenbergplatz).



Des Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass bei der Regierungspressekonferenz am 12. Juni 2026 erneut nach der Lage von Eva Michelmann gefragt wurde. Hier bestätigte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, dass es einen weiteren Besuch gab. Das kann hier angesehen werden.