Wie läuft's bei der WM?

Aber die sportliche Seite kam ins Rollen. Neben dem 7 zu 1 der deutschen Mannschaft gegen Curacao fallen einige Nicht-Siege von Favoriten auf. Das Verblüffendste war, dass die hochbezahlte spanische Nationalmannschaft kein Tor gegen die Kapverdische Mannschaft zustande brachte. Riesen-Jubel natürlich zuhause auf den Kapverden. Allerdings kommt so ein Unentschieden keineswegs aus dem „Nichts“: Viele Spieler aus ihrer Mannschaft haben schon im Ausland gespielt und die restlichen Zutaten waren die enorme Motivation und ein 40-jähriger Torhüter, der einfach nichts in seinen Kasten ließ. Glückwunsch! Im Interview bei den zu Hause Jubelnden wurde deutlich, dass normale Einwohner der Kapverden sich eine Reise in die USA samt Eintrittskarten, Unterkunft, Fahrten und Verpflegung nie und nimmer leisten können.

Am kommenden Samstag spielt die DFB-Auswahl in Toronto (22 Uhr ZDF) gegen die Elf von der Elfenbeinküste. Diese gewann gegen die höher eingeschätzten Spieler aus Ecuador. Auffälligster Spieler war Yan Diomande. Der ivorischen Rechtsaußen – so analysierte die „New York Times“ - riss 13-Mal mit seinen Aktionen einen Raum auf, trug insgesamt 30-Mal Bälle nach vorne, alles bei einer Passquote von 80 Prozent. Die Times schreibt: „Seine Füße sind schnell, und seine Fantasie macht ihn unberechenbar. Weil er auf beiden Seiten am Gegenspieler vorbeikommt, wird er zu einer ständigen Bedrohung auf dem gesamten Spielfeld.“ Der derzeit noch beim RB-Leipzig spielende 19-jährige Spieler ist Klubkollege von David Raum. Dieser sagt, er wisse, „wie man ihm den Spaß am Spielen nehmen kann... der immer wieder Bälle braucht, der natürlich auch von seinen Aktionen lebt und immer mutiger wird, je mehr er hat. Diese Aktionen muss man ihm nehmen.“

Ob das so einfach geht wird man sehen. Immerhin kann der beste Spieler auch nicht alleine gewinnen und da sind die Chancen für die deutsche Mannschaft sicher nicht so schlecht. Klar, da kann man auch jede Menge diskutieren. Recht ungeduldig wird ja über den weiteren Einsatz von Sané lamentiert. Ich schlage vor, jetzt mal abzuwarten, was am Samstag passiert.



