Schweiz
Zehntausende Frauen beim Feministischen Streiktag
Beim diesjährigen feministischen Streiktag am Sonntag gingen in vielen Städten der Schweiz Zehntausende auf die Straße, um für die Anerkennung von unbezahlter Pflege-, Sorge- und Hausarbeit und gegen Femizide und Männergewalt zu demonstrieren. Der jährliche Frauenstreiktag fand bereits das 9. Mal statt. Landesweit waren bis zu 100.000 Frauen (und einige Männer) auf der Straße. Lilafarbene T-Shirts, Fahnen und handgemalte Transparente prägten das Bild. Auf Bannern standen Slogans wie «Scham muss die Seite wechseln», «Weil unser Leben mehr wert ist als ihre Profite!». Weitere Forderungen waren Arbeitszeitverkürzung auf 25 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich und die «Vergesellschaftung des Wohnraums».