Alice Weidel beklagt „explodierende Lohnkosten" bei VW

Wörtlich sagt sie:

Explodierende Energie- und Lohnkosten, eine ausufernde Regulierungsdichte sowie eine wachstumsfeindliche Abgabenpolitik entziehen den Unternehmen systematisch die Grundlage für Investitionen und Beschäftigung.

Sonst gibt sich die AfD gerne als angebliche Arbeiterpartei. Mit dieser Aussage stellt sich Weidel klar auf die Seite von VW, Daimler und BMW. Indem sie „Lohnkosten" als angebliches Kernproblem benennt, fordert sie faktisch Lohnsenkungen und eine weitere Verschärfung der Ausbeutung. Auch Umweltschutz ist für Weidel lediglich ein Kostenfaktor. Dass Zehntausende an Hitzewellen sterben, sind für die ehemalige Investmentbankerin nur Peanuts.

Sie kritisiert die Regierung nicht etwa, weil diese zu sehr im Interesse der Monopole handelt, sondern weil sie angeblich nicht konsequent genug deren Wünsche umsetzt. Als ob VW ein mildtätiges, notleidendes Unternehmen sei, das sich um nichts anderes als die Sicherung von Beschäftigung sorgt. Dabei machte VW allein 2025 satte 8,9 Milliarden Euro operativen Gewinn – und hatte in demselben Jahr bereits Zehntausende Arbeitsplätze vernichtet. Es geht VW und Co. einzig und allein um Maximalprofit.

Auch Friedrich Merz und seine Bundesregierung betreiben eine Politik, die voll und ganz den Interessen von VW und Co. dient – durch Subventionen, Zollschutz, Standortförderung und die Attacken auf soziale und ökologische Errungenschaften. Merz war zudem frühzeitig in die drastischen VW-Pläne eingeweiht.

Die VW-Entlassungswelle ist kein Unglück, das von „zu hohen Löhnen" oder „zu viel Regulierung" verursacht wird. Sie ist das Ergebnis der internationalen Vernichtungsschlacht der Monopole. Dabei arbeiten Staat und Konzerne Hand in Hand.

Der Trick von Weidel besteht darin, auf der Regierung herumzuhauen – um von den Monopolen abzulenken. Wir müssen aber konsequent gegen die Ausbeutung durch Staat und Monopole kämpfen!