Arbeiterjugend: Auf zur Ruhrpott-Rebellion!

Darin heißt es: „Wir sind die Arbeiterjugend im Ruhrpott! Wir stehen in Werkshallen, Büros, Laboren, Berufsschulen, Ausbildungszentren, Universitäten und Betrieben. Wir lernen, arbeiten, schuften, pendeln, organisieren und halten den Laden am Laufen. Und genau deshalb sagen wir: Unsere Zukunft darf nicht über unsere Köpfe hinweg verhandelt werden. Unsere Solidarität geht über Grenzen hinaus. Wir lassen uns nicht gegen arbeitende Menschen in anderen Ländern ausspielen. Hoch die internationale Solidarität! Ruhrpott Rebellion ist für uns keine Parole für ein Plakat, sondern die Ansage einer Generation, die nicht länger akzeptiert, dass Krisen immer nach unten durchgereicht werden.“

Die Ruhrpott Rebellion ist eine Kampfansage an den Generalangriff der Regierung auf die sozialen Leistungen und Arbeiterrechte. Dabei ist die Arbeiterjugend besonders betroffen: Es wurden und werden massenhaft Ausbildungsplätze vernichtet. Leiharbeit wird ausgeweitet. Kürzungen an Ausbildung und Unis verschlechtern die Qualität der Ausbildung. Das neue Wehrdienstgesetz steuert auf die Wiedereinführung der Wehrpflicht, mit der Jugendliche für imperialistische Kriege verheizt werden sollen. Explodierende Preise machen das Leben gerade für Azubis und Studierende unbezahlbar. Es ist genau richtig, dass wir dagegen auf die Straße gehen. Stark sind wir, wenn wir als Klasse denken und handeln.

Mit der Ruhrpott Rebellion entsteht etwas Neues: Über weltanschauliche Differenzen hinweg gehen hier Arbeiterjugendliche für die gemeinsamen Interessen auf die Straße und arbeiten gleichberechtigt zusammen, im engen Schulterschluss mit den älteren Arbeitern. Das hat Zukunft und ist gegen Faschismus und Weltkriegsvorbereitung genau das Zeichen der Zeit!

Der REBELL wird voll dazu beitragen, diesen Tag zum Erfolg zu machen. Unsere Losung war schon immer: Rebellion ist gerechtfertigt! Das wird hier zum Programm. Wir bringen unsere Verankerung in den Ruhrgebiets-Betrieben ein, mobilisieren kräftig in Lehrwerkstätten und Berufsschulen. Unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE wird sich beteiligen, gegen Kinderarmut und Krieg. Und wir bringen auch die konsequente Kapitalismuskritik und die sozialistische Perspektive ein. Wir müssen den Problemen an die Wurzel gehen. Unsere Zukunft liegt in einer sozialistischen Gesellschaft, die von Ausbeutung und Krisen befreit ist.

One solution - revolution! Auf zur Ruhrpott Rebellion!