Marode Straßen wegen Flüchtlingshilfe? Von wegen!

In ihrem „Regierungsprogramm“ für Sachsen-Anhalt versucht die AfD, den Spieß umzudrehen. Die ganze Kritik würde ihr nur entgegenschlagen, weil sie für völlig vernünftige Dinge einstünde. Sie schreibt: „Wenn wir nicht einverstanden damit sind, dass unsere Steuern für die Rundumversorgung von Wohlstandsflüchtlingen verpulvert ... werden, während die Schlaglöcher in unseren Straßen immer größer werden, nennen sie uns 'egoistisch'".

Was sagen die Fakten? 24,8 Milliarden Euro hat Deutschland schätzungsweise 2025 alles in allem für geflüchtete Menschen ausgegeben. 704 Milliarden Euro haben ausländische Arbeitskräfte 2024 zur deutschen Wirtschaftsleistung beigetragen. Also mal ganz davon abgesehen, dass es bei Flüchtlingen um menschliche Schicksale und nicht um Euro geht, ist es eine riesige Lüge, dass Migration ein Kostenfaktor wäre. Schlaglöcher, leere Kassen bei den Kommunen, kaputte Schulen, arme Rentner – dafür kann kein einziger Flüchtling etwas. Der ganze Reichtum in Deutschland wird schlicht immer krasser in die Taschen der größten Konzerne und Banken umverteilt! 320 Milliarden Euro Subventionen und Steuererleichterungen in 2025. Während also die Monopole sich die "Rundumversorgung" aus unseren Steuergeldern organisieren, hetzt die AfD gegen Flüchtlinge. Ein erbärmliches Ablenkungsmanöver!