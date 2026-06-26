Bogota: Protest nach Präsidentenwahl

Die National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa) organisiert im Werk des chinesischen Autohersteller BAIC (Beijing Automotive Group) im Montagewerk in Gqeberha seit acht Tagen einen Streik für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Numsa fordert die Anhebung der Stundenlöhne auf das in den Automobilwerken in Südafrika übliche Lohnniveau. Die Gewerkschaft forderte zudem die Festanstellung von Arbeitskräften mit befristeten Verträgen, die bereits länger als drei Monate beschäftigt sind. Numsa erklärt: "Seit seiner Ankunft in Südafrika wendet dieses chinesische Unternehmen brutale und extrem ausbeuterische Praktiken gegenüber seiner Belegschaft an“.

Wohlgemerkt behauptet die DKP weiter, China sei auf dem sozialistischen Weg. Vielleicht sollte DKP-Vorsitzender Patrick Köbele das einmal den Streikposten im Montagwerk in Gqeberha erzählen ...