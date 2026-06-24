Intzerview mit Gabi Fechtner auch auf türkisch

Intzerview mit Gabi Fechtner auch auf türkisch

“Devrim Öncesi Bir Mayalanma Süreci Yaşanıyor”

Das aktuelle Interview mit der Vorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, ist jetzt auch auf türkisch zu lesen: “Devrim Öncesi Bir Mayalanma Süreci Yaşanıyor”  ("Ein  vorrevolutionärer Gärungsprozess ist im Gange"). Vielen Dank an Özgür Gelecek. 

 