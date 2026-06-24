Dringender Aufruf zur Solidarität und zum gemeinsamen Widerstand für Prosfygika!

Die RF-Redaktion zum Hintergrund: Die selbstverwaltete Nachbarschaft Prosfygika besteht seit über 16 Jahren im Zentrum Athens. In acht historischen Gebäuden leben und organisieren sich Menschen aus mehr als 27 Nationalitäten gemeinschaftlich. Durch selbstorganisierte Strukturen wie eine Bäckerei, Gesundheitsstruktur, Frauen*organisierung und Kinderbetreuung entstand ein einzigartiges Modell kollektiver Fürsorge, solidarischen Zusammenlebens und Widerstands gegen neoliberale Verdrängungspolitiken und die Ausgrenzung marginalisierter Gruppen. Jetzt wird die Nachbarschaft akut von Räumung bedroht, weil die Regionalverwaltung Attikas Pläne zur „Neuentwicklung“ (redevelopment) des Geländes verfolgen will. RF-News berichtete bereits mehrfach, zuletzt hier, hier und hier.

Mit seiner Kultur der Solidarität, des kollektiven Lebens und des Widerstands hat sich Prosfygika heute zu einem der wichtigsten Zentren der Selbstorganisation und des Kampfes in Europa entwickelt.

Die Prosfygika-Aktivisten Aristotelis Chantzis und Suzon Doppagne, die an vorderster Front dieses Widerstands stehen, befinden sich im Hungerstreik, um die Rücknahme der Räumungspläne und den Erhalt von Prosfygika zu fordern. Aristotelis Chantzis befindet sich seit dem 5. Februar im Hungerstreik, Suzon Doppagne hat sich am 1. Mai dem Streik angeschlossen und diesen gerechten Kampf verstärkt.

Der Gesundheitszustand von Aristotelis Chantzis hat am 22.06.2026 einen kritischen Punkt erreicht. Nach monatelangem Hungerstreik wurde er aufgrund der Verschlechterung seines Gesundheitszustands ins Krankenhaus eingeliefert. Diese Entwicklung zeigt nicht nur, dass das Leben eines Widerstandskämpfers in Gefahr ist, sondern auch, welchen Punkt die Angriffe des griechischen Staates auf Prosfygika und das Aufzwingen einer ausweglosen Situation erreicht haben. Die Verantwortung für alle möglichen negativen Folgen für Aristotelis’ Leben liegt bei den staatlichen Behörden, die die Forderungen der Hungerstreikenden ignorieren und an ihrer Räumungspolitik festhalten.

Der Widerstand von Aristotelis und Suzon ist nicht nur ein Kampf zur Verteidigung von Prosfygika. Dieser Widerstand ist die Verteidigung des Rechts auf Unterkunft, des kollektiven Lebens, der Solidarität der Völker sowie der Lebensräume von Migrant*innen, Armen und allen, die kämpfen. Der Kampf, der heute in Prosfygika geführt wird, ist eine gemeinsame Widerstandsbasis gegen den zunehmenden Druck, die Räumungen, die Ausgrenzung und die Profitorientierung, die überall in Europa zunehmen.

In dieser kritischen Phase, in der Aristotelis ins Krankenhaus eingeliefert wurde, würde Schweigen bedeuten, sich an diesen Angriffen mitschuldig zu machen. Es ist eine dringende Aufgabe, die Solidarität zu stärken, die Stimme des Widerstands überallhin zu tragen, wo wir uns befinden, und die Repressionspolitik des griechischen Staates anzuprangern.

Wir rufen alle revolutionär-demokratische Organisationen, Kräfte der Arbeiterbewegung und der Demokratie, Migrantenorganisationen und die sensibilisierte Öffentlichkeit dazu auf, überall dort, wo sie sich befinden, sofortige Solidaritätsaktionen zu organisieren, Erklärungen abzugeben, sich hinter den Widerstand von Prosfygika zu stellen und ihre Stimme zu erheben, damit die Forderungen der Hungerstreikenden unverzüglich erfüllt werden.

Aristotelis ist nicht allein!

Suzon ist nicht allein!

Prosfygika ist nicht allein!

Entweder wir gewinnen oder wir gewinnen!

Es lebe die internationale Solidarität!