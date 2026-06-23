Am 24. Juni in Kleve
Einladung zur Filmvorstellung "Palästina 1936"
Die Gaza-Soli AG Emmerich und Students for Palestine laden ein zur Filmvorstellung von "Palästina 1936" im Tichel-Park Cinemas in Kleve am morgigen Mittwoch, dem 24. Juni um 17 Uhr. Das Ticket kostet 7,50 €. Der Film von Annemarie Jacir erzählt vom individuellen Schicksal dreier Menschen an einem entscheidenden Wendepunkt der Geschichte des palästinensischen Volkes im Jahr 1936. Wir treffen uns am Mittwoch, 24. Juni eine Stunde vor Filmbeginn um 16 Uhr vor dem Kino Tichelstraße 12 A, 47533 Kleve. Im Anschluss wollen wir über den Film diskutieren und beraten, wie wir die Palästina-Solidarität am Niederrhein stärken können. Kontakt: gazasoliagemmerich@gmail.com; Information und Anfragen: Wolf-Dieter Rochlitz, Hoeveler Str. 38, 47179 Duisburg