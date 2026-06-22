Mexiko
Guadelajara: Protest gegen Verschwinden von Umweltaktivisten
Während Mexiko am 18. Juni im Stadion von Guadalajara vor begeistertem Publikum gegen Südkorea gewann, protestierten hunderte Klimaschützer und Arbeiter gegen „Greenwashing durch Sport“ durch einen der offizielle WM-Sponsoren. Die Organisatoren des Protests fordern, dass Hyundai-Kia seinen Zulieferer Ternium zur Rechenschaft zieht und ihm die „Rote Karte“ zeigt. Die Demonstranten werfen Ternium Menschenrechtsverletzungen vor. Die Teilnehmer wollten auf Fälle von vermissten Personen in Guadalajara aufmerksam machen; diese waren verschwunden, nachdem sie gegen den Eisenerzabbau von Ternium protestiert hatten.