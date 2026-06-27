Heilbronn: Die ganze Region muss jetzt aufstehen!

Dies hätte weitreichende Folgen für die Region Heilbronn-Franken, ihre Städte und Gemeinden. Nicht nur die 15.000 Arbeitsplätze der Audi-Beschäftigten und die Existenz ihrer Familien stehen auf dem Spiel. Es geht um Zehntausende Beschäftigte in den Zuliefererbetrieben, bis hin zum Metzger oder Bäcker. Vor allem aber geht es um die Perspektive der Jugend.

Die MLPD Heilbronn hatte in den letzten Wochen überall den Standpunkt vertreten, dass sich die Automobilarbeiter auf einen harten Kampf einstellen müssen – konzernweit, international und auch über die Metallindustrie hinaus. Der Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz ist dringend geboten. Die Kreisleitung der MLPD traf sich sofort. Sie sicherte der Belegschaft zu, die Solidarität zu organisieren und ihr ganzes Know-how einzubringen und der Belegschaft zur Verfügung zu stellen, bei wichtigen Entscheidungen und Kämpfen der nächsten Tage und Wochen. Die Familien, Azubis, Schülerinnen und Schüler - Die ganze Region ist jetzt gefordert!

Siehe auch: Bombe geplatzt: Werksschließung von Audi Neckarsulm geplant