IAC Braunschweig-Wolfsburg: Aufruf zu Pausenversammlungen bei VW Wolfsburg

"Aufruf an alle Bereiche und Abteilungen im Werk Wolfsburg.

Macht Pausenversammlungen! Kein Auto verlässt mehr das Werk, bis die Kahlschlagspläne des Vorstandes vom Tisch sind!

Für die 30 Stunden Woche bei vollem Lohnausgleich!

Für ausreichende Hitzeschutzmaßnahmen. (Gestern waren in einer Halle 35 C°)

Stimmt darüber ab und verbreitet das auf allen Kanälen in den Werken und in allen Bereichen!

Setzt am Montag überall Pausenversammlungen fort!"

Eine Korrespondent schreibt dazu: "Das vor dem Hintergrund, dass der Vorstand die Schließung von vier Werken und den Abbau von jetzt 100.000 Arbeitsplätzen ankündigte und der Konzern zerschlagen werden soll. Erste "Bedenken", ob ein Kampf rechtmäßig sei. Meine Meinung: Wem der Stuhl unterm Hinter gezogen werden soll, der kämpft dagegen, bevor er auf dem A ... sitzt. Da fragt man nicht um 'Erlaubnis'!"

Quelle: IAC-Webseite