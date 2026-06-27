Jetzt reichts's! Resolution einer Pausenversammlung bei Mercedes Düsseldorf

Der Vorstand läutet damit einen Generalangriff ein. Es wurde auch angekündigt, alles auf den Prüfstand zu stellen, d.h. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld sowie die 35-Stunden-Woche zur Dispositionen zu stellen. In einem Bereich des Rohbau wurde direkt eine Pausenversammlung von IG-Metall-Vertrauensleuten einberufen und eine Erklärung verabschiedet.

Auch wurde direkt die Frage des Streiks und Streikrechts diskutiert. Die Mehrheit war dafür zu streiken - wenn der Betriebsrat aufrufen würde, wären alle bereit gewesen. Selbständig sofort den ersten Schritt zu machen fand noch keine Mehrheit, aber eine schnell wachsende Minderheit war auch dazu bereit, aber erst wenn noch mehr dazu bereit sind. Die Demo am 4. Juli in Duisburg und die Ruhrpott-Rebellion sind direkt zum Thema geworden und die Beteiligung wird diskutiert.

Die beschlossene Resolution

Der Mercedes Vorstand hat gerade bekannt gegeben, das "Transformationsgeld" (18,4% vom brutto) nicht auszubezahlen. Weitere Drohungen wurden ausgesprochen.

Wir erklären dazu: Jetzt reicht's! Trotz Milliardengewinnen greift der Vorstand jetzt dreist in unsere Tasche. In einer Zeit, wo alles teurer wird und wir für die Gewinne in überhitzten Werkhallen unsere Gesundheit aufs Spiel setzen.

Vielleicht denkt der Vorstand, dass uns Drohungen mit der 40-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich mürbe machen. Das Gegenteil ist der Fall! Wir schließen uns zusammen, setzen uns zur Wehr und kämpfen für unsere Würde. Es trifft sich gut, dass die IG Metall zur Ruhrpott-Rebellion und zur Demo in Duisburg am 4.7. aufruft.

Quelle: Webseite der IAC