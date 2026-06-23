Kamerun – ein umkämpftes Land

Kamerun ist ein umkämpftes Land – verschiedene Imperialisten kämpfen um die Vorherrschaft: Frankreich ist seit der Unabhängigkeit 1960 präsent und dominant in den Bereichen Öl, öffentlicher Verkehr, Strom, Telekommunikation und Mobiltelefone, Brauereien, Coltan, Aluminium, Tee, Bananen, Kakao. Es gibt aber auch neue Ölvorkommen, die China ausbeutet, ebenso hat man den Bau von Staudämmen an China übertragen. Der Militärsektor ist aufgeteilt auf Russland, Frankreich, Israel, wobei Frankreich die Soldaten ausbildet, Russland Waffen verkauft. Israel bildet u.a. die Leibgarde des Präsidenten aus und verkauft Überwachungsdrohnen.

Aber auch die Massen kämpfen! Dafür ist Aufklärungsarbeit notwendig. Denn weil Frankreich aufgrund der kolonialen Geschichte zu Recht stark verhasst ist, gibt es eine bestimmte gefühlsmäßige Zustimmung zu China und Russland. So hat Russland wegen der Unterstützung der Sowjetunion im Kampf gegen den französischen Kolonialismus bis heute ein gutes Ansehen. Über die Entwicklung seitdem, den Verrat am Sozialismus und den imperialstischen Charakter Russlands herrscht wenig Bewusstsein.

Auch dafür wird das „Auto für die Demokratie“ gebraucht.

Der Aufruf erklärt transparent, wofür die Spenden gesammelt werden:

Die Spendensammlung dient

dem Kauf des Fahrzeugs, Zulassung und Versicherung.

der Aufnahme des täglichen kommerziellen Betriebs.

der Organisation regionaler politischer Rundreisen

der Mobilität für Aktivitäten.

dem Beitritt und aktive Mitarbeit in der Gewerkschaft des Verkehrssektors.

Sammelt unter Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Verwandten!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: ein Auto für die Demokratie