Kommunistische Partei Venezuela (ML) zur Situation nach den schweren Erdbeben

Die Genossinnen und Genossen der PCMLV schreiben:

Liebe Genossen, mit tiefer Bestürzung bestätigen wir euch die ernste Lage, in der sich unser venezolanisches Volk befindet, insbesondere in Caracas, La Guaira und anderen Städten im Zentrum des Landes, die auf die beiden Erdbeben und zahlreiche Nachbeben zurückzuführen ist, die sich seit dem 24. Juni 2026 ereignet haben und zur Zerstörung von Wohnhäusern, Gebäuden und Infrastruktur in der Hauptstadt der Republik, an der zentralen Küste und in anderen Küstengebieten geführt haben. Betroffen sindWohngebäude, der internationale Flughafen „Simón Bolívar“, die Hotelanlagen an der Küste von Falcón sowie einige zentral gelegene Bundesstaaten des Landes.

Die Zahl der Todesopfer geht bereits in die Hunderte, die der Verletzten in die Tausende; hinzu kommen zahlreiche Vermisste, von denen angenommen wird, dass sie unter den Trümmern begraben sind, sowie Hunderte von unbewohnbar gewordenen Häusern. Zu unserem Glück hat die Partei bislang weder menschliche noch materielle Verluste erlitten, doch haben Freunde und Angehörige – entweder sie selbst oder ihre Familien – materielle Schäden davongetragen, weshalb Solidarität in diesen Momenten als revolutionäre Pflicht gilt.

Die amtierende Regierung hat den Ausnahmezustand ausgerufen und die Aussetzung nicht systemrelevanter Aktivitäten angeordnet, darunter den Schulbetrieb und die Tätigkeit einiger Institutionen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Erdbeben genau an einem arbeitsfreien Feiertag stattfanden, an dem die Schlacht von Carabobo gefeiert wurde, die die Unabhängigkeit Venezuelas besiegelte. Aus diesem Grund befand sich die überwiegende Mehrheit der Familien zu Hause, was das Ausmaß der Tragödie sowie die Zahl der Todesopfer und Vermissten infolge der eingestürzten Gebäude noch vergrößerte.

Unsere Massenorganisationen haben Solidaritätsaktionen für die Betroffenen gestartet und stellen Unterkunft und Verpflegung für Menschen bereit, die von Caracas in unsere Gebiete mit der größten organisatorischen Stärke ziehen möchten; daher benötigen wir finanzielle Unterstützung, um diese Maßnahmen zu finanzieren.

Ebenso halten wir moralische Solidarität durch Kommunikation und die Anprangerung – inmitten dieser schwierigen Situation – der Absichten des faschistisch-zionistischen Imperialismus des US-EU-Blocks für sehr wichtig, der hinter der Solidarität die Absicht verbirgt, seine Truppen des Südkommandos zu aktivieren, um in den betroffenen Gebieten zu agieren und angesichts der Geschehnisse „zu helfen“. Die historische Erfahrung hat uns, die Völker der Welt, gelehrt, wie diese Art von Hilfe durch die USA letztlich ausfällt. Daher ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der US-Imperialismus zusammen mit seinen Partnern keine Sekunde zögern wird, diese Situation auszunutzen und seine militärische Präsenz und Vorherrschaft zu stärken – wobei die einzigen Nutznießer sie selbst und nicht das venezolanische Volk sein werden.

Wir werden die Solidaritätsbekundungen Ihrerseits (der ICOR) gegenüber unserer Partei gerne entgegennehmen, damit wir konkret helfen und die Idee der praktischen Solidarität der Marxisten-Leninisten gegenüber dem venezolanischen Volk, das Widerstand leistet und kämpft, weiter verbreiten können.

Wir sind überzeugt, dass unser heldenhaftes Volk, das schon so viele Widrigkeiten erdulden musste, diese schwierige Situation, mit der es konfrontiert ist, mit der Hilfe unserer Mitstreiter erneut überwinden wird.

Mit brüderlichen Grüßen

Zentralkomitee der PCMLV