36 Grad Freitag Nachmittag
Mercedes Bremen: Kollegen nehmen sich hitzefrei
Folgender Aufruf wurde heute bei Mercedes in Bremen in einer Halle verteilt. Kollegen schickten es der Redaktion:
Korrespondenz
"Moin Kollegen der Spätschicht!
Die Frühschicht empfängt euch heute nicht in voller Stärke: Über 500 Kollegen der Halle 9 haben in der MIttagspause beschlossen, dass unsere Kinder hitzefrei haben und wir uns kümmern müssen.
Die Überhitzung liegt an den Forderungen des Vorstands an uns:
- Wir sollen länger arbeiten und die Löhne sollen gekürzt werden.
- Zeitgleich wird in der Regierung über Rente mit 70 und weiteren massiven Kürzungen im Bereich Gesundheit, Rente, Bildung ... diskutiert.
Nicht mit uns!
Schickt eure Vertrauensleute zur Versammlung um 13:30 Uhr!
Damit auch ihr diskutieren könnt, ob sich hitzefrei nicht auch für euch lohnt:
Bei 36°C auf einem Freitag Nachmittag."