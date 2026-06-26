36 Grad Freitag Nachmittag

36 Grad Freitag Nachmittag

Mercedes Bremen: Kollegen nehmen sich hitzefrei

Folgender Aufruf wurde heute bei Mercedes in Bremen in einer Halle verteilt. Kollegen schickten es der Redaktion:

Korrespondenz

"Moin Kollegen der Spätschicht!

 

Die Frühschicht empfängt euch heute nicht in voller Stärke: Über 500 Kollegen der Halle 9 haben in der MIttagspause beschlossen, dass unsere Kinder hitzefrei haben und wir uns kümmern müssen.

 

Die Überhitzung liegt an den Forderungen des Vorstands an uns:

 

  • Wir sollen länger arbeiten und die Löhne sollen gekürzt werden.
  • Zeitgleich wird in der Regierung über Rente mit 70 und weiteren massiven Kürzungen im Bereich Gesundheit, Rente, Bildung ... diskutiert.

 

Nicht mit uns!

 

Schickt eure Vertrauensleute zur Versammlung um 13:30 Uhr!

 

Damit auch ihr diskutieren könnt, ob sich hitzefrei nicht auch für euch lohnt:
Bei 36°C auf einem Freitag Nachmittag."