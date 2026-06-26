Mercedes Bremen: Kollegen nehmen sich hitzefrei

"Moin Kollegen der Spätschicht!

Die Frühschicht empfängt euch heute nicht in voller Stärke: Über 500 Kollegen der Halle 9 haben in der MIttagspause beschlossen, dass unsere Kinder hitzefrei haben und wir uns kümmern müssen.

Die Überhitzung liegt an den Forderungen des Vorstands an uns:

Wir sollen länger arbeiten und die Löhne sollen gekürzt werden.

Zeitgleich wird in der Regierung über Rente mit 70 und weiteren massiven Kürzungen im Bereich Gesundheit, Rente, Bildung ... diskutiert.

Nicht mit uns!

Schickt eure Vertrauensleute zur Versammlung um 13:30 Uhr!

Damit auch ihr diskutieren könnt, ob sich hitzefrei nicht auch für euch lohnt:

Bei 36°C auf einem Freitag Nachmittag."