Erfurt

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Morgen Veranstaltung: Was tun gegen Faschismus?

Im Rahmen der Aktionswoche gegen den AfD-Parteitag in Erfurt organisiert die MLPD Erfurt eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Was tun gegen Faschismus? Herausforderungen und Perspektiven des antifaschistischen Kampfs".

Themen des Abends werden u.a. sein:

 

  • Was ist Faschismus?
  • Welche Ursachen hat er?
  • Welche Rolle spielt der Kapitalismus?
  • Aus der Perspektive des Marxismus?

 

Samstag, 27.6. 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der MLPD Thüringen, Riethstraße 1a in Erfurt. Der Raum ist klimatisiert und es gibt ein sommerliches Abendessen.