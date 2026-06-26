Erfurt

Morgen Veranstaltung: Was tun gegen Faschismus?

Im Rahmen der Aktionswoche gegen den AfD-Parteitag in Erfurt organisiert die MLPD Erfurt eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Was tun gegen Faschismus? Herausforderungen und Perspektiven des antifaschistischen Kampfs".