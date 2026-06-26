Erfurt
Morgen Veranstaltung: Was tun gegen Faschismus?
Im Rahmen der Aktionswoche gegen den AfD-Parteitag in Erfurt organisiert die MLPD Erfurt eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Was tun gegen Faschismus? Herausforderungen und Perspektiven des antifaschistischen Kampfs".
Themen des Abends werden u.a. sein:
- Was ist Faschismus?
- Welche Ursachen hat er?
- Welche Rolle spielt der Kapitalismus?
- Aus der Perspektive des Marxismus?
Samstag, 27.6. 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der MLPD Thüringen, Riethstraße 1a in Erfurt. Der Raum ist klimatisiert und es gibt ein sommerliches Abendessen.