Israel
Negev: Palästinenser protestieren gegen Häuserabriss und Vertreibung
Am Donnerstag protestierten Hunderte Palästinenser in Berscheba in der südisraelischen Negev-Region gegen die israelische Politik der Hausabrisse und Landbeschlagnahmungen, von denen dortige Beduinengemeinschaften betroffen sind. Organisiert wurde die Kundgebung vom „Obersten Lenkungsausschuss für Araber im Negev“, dem „Ausschuss der Leiter der Beduinen-Kommunalverwaltungen“ und dem „Regionalrat für nicht anerkannte Dörfer“. Die Demonstranten führten Transparente mit sich, die ihre Rechte auf Land und Wohnraum unterstrichen; zu den Slogans gehörten „Der Negev gehört seinen Menschen und Eigentümern“ sowie „Nein zu Hausabrissen, ja zu unserem Recht auf Wohnraum“. Am Mittwoch hatte der faschistische israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sich gerühmt, dass im vergangenen Jahr 5.700 Häuser abgerissen worden seien, und eine weitere Verschärfung dieser Politik angekündigt.