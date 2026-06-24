Neues Buch „Eins teilt sich in zwei“

„Ein weit verbreitetes Ammenmärchen behauptet: Der Sozialismus könne nie funktionieren, denn der Mensch sei nun mal egoistisch – und daran könne man nichts ändern. Falsch! Die chinesischen Massen unter der Führung der Kommunistischen Partei mit Mao Zedong an der Spitze haben im damals noch sozialistischen China das Gegenteil bewiesen:

In einer populären Massenkampagne Mitte der 1960-er Jahre unter der dialektischen Losung „Eins teilt sich in zwei“ lernten Millionen, zur Lösung von Widersprüchen die dialektische Methode anzuwenden: im Alltag, in der Produktion, der Landwirtschaft, der Politik, im Klassenkampf, der Erziehung, der Gesundheit, im Militär, dem wissenschaftlichen Experimentieren. Damit wurde millionenfach ein weltanschaulicher Damm geschaffen gegen die bürgerliche und kleinbürgerliche Denkweise des Bürokratismus, des Schwarz-Weiß-Denkens – kurz der Metaphysik.

Im vorliegenden Buch sind 100 kurze Artikel von 100 Autorinnen und Autoren aus dem Volk: von Schlossern, Bauern, Erziehern, Soldaten und Wissenschaftlern. Eine praxisnahe und gut verständliche Anleitung für die Anwendung der dialektischen Methode im Alltag.“ (Klappentext)

Die vielen kurzen Artikel lesen sich einfach und sind anregend, sich die dialektische Methode anzueignen und auf die heutigen Probleme der Zeit anzuwenden. Viel Stoff zum Nachdenken! Das Buch kann bis zum 10. Juli beim Verlag Neuer Weg bestellt werden. Es kostet 16 Euro und umfasst 244 Seiten im Taschenbuchformat. Sammelbesteller werden spätestens in der Kalenderwoche 29 automatisch beliefert. Es gelten die üblichen Rabatte.

Taschenbuch | 244 Seiten | 16 Euro | ISBN: 978-3-88021-756-0

ePDF | 12.80 Euro | ISBN: 978-3-88021-757-7