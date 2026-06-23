Nur noch wenige Wochen bis zum Sommercamp-Start!

Hier könnt ihr neue Freunde finden. Das ganze Camp ist selbst organisiert: Beim Kiosk, dem Programm, bei Baueinsätzen oder in der Küche könnt ihr selbst mit anpacken.

Das Al Awda Krankenhaus muss leben!

Außerdem gibt es einen Workshop unter dem Motto „Das Al Awda Krankenhaus muss leben!“ Das Camp steht im Zeichen der internationalen Solidarität und der Solidarität mit dem palästinensischen Volk, das unbeugsam gegen den brutalen Krieg und Genozid durch die israelische Regierung kämpft. Hier könnt ihr mehr erfahren über den Solidaritätspakt mit dem Al Awda Gesundheitsnetzwerk und die internationalen Brigaden, die dazu vorbereitet werden. Aber auch, wie wir uns in Deutschland besser organisieren und welche Perspektiven der palästinensische Befreiungskampf hat. Wir laden alle Jugendlichen, deren Herz für die Solidarität mit Palästina schlägt, auf unser Sommercamp ein! Es gibt verschiedene Angebote: Wir wollen ein Lied schreiben und Lieder einstudieren, ein kleines Straßentheater einstudieren und eine Bühne aus Holz bauen.

Ein weiteres Highlight wird der Besuch von der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner rund um das Waldfest-Wochenende am 1.8. Sie wird mit einem Workshop mit den Sommercamp-Teilnehmern Kernfragen im Aufbau der sozialistischen Jugendbewegung diskutieren.

Auch Kurzentschlossene können sich noch anmelden. Die 1. Woche vom 25.7. bis 2.8. kostet 185 Euro, die 2. Woche vom 1.8. bis 8.8. kostet 170 Euro und beide Wochen zusammen kosten 340 Euro. Es können Zuschüsse aus dem Jugendhilfefonds der MLPD beantragt werden.

Hier könnt Ihr das Programm als PDF Datei ansehen oder auch zum ausdrucken herunterladen!