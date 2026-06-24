Niederlande
Öffentlicher Nah- und Fernverkehr für Stunden lahmgelegt
Der öffentliche Nah- und Fernverkehr in den gesamten Niederlanden war heute Morgen während der Hauptverkehrszeit durch Streiks massiv beeinträchtigt. Die Streiks richten sich gegen die Regierungspläne zur Kürzung von Sozialleistungen. Es verkehrten keinerlei NS-Züge. Dasselbe galt für fast alle Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen im Stadt- und Regionalverkehr. Die Streiks wurden von den Gewerkschaften FNV und CNV initiiert, um gegen die Pläne des Kabinetts zu protestieren, durch Kürzungen bei Arbeitslosen- (WW), Erwerbsminderungs- (WIA) und staatlichen Rentenleistungen (WOA) Milliarden einzusparen. Außerdem droht die Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre.