Norwegen
Offshore-Arbeiter streiken auf Ölplattformen
Norwegische Ölservice-Unternehmen drohen damit, ab dem 27. Juni eine Aussperrung von 1.227 Arbeiter zu verhängen. Dies ist eine Reaktion auf einen andauernden Lohnstreik der von der Gewerkschaft „Safe“ vertretenen Arbeiter, wie der Unternehmerverband „Offshore Norway“am Montag mitteilte. Die Gewerkschaft Safe hatte den Streik am 15. Juni begonnen, nachdem keine Einigung über die Löhne erzielt worden war. Die Gewerkschaft verschärfte die Maßnahmen am 18. Juni, wodurch die Gesamtzahl der streikenden Arbeiter auf 378 stieg und Unternehmen wie SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios und DeepOcean betroffen waren. Mindestens zwei Ölplattformen mussten wegen des Streiks die Arbeit einstellen.