Präsident Rodrigo Paz verhängt landesweiten Ausnahmezustand

Mit dem Ausnahmezusand will die reaktionäre Regierung der massiven Proteste Herr werden. Ausnahmezustand bedeutet Einsatz des staatlichen Gewaltapparats inkl. des Militärs und Beseitigung bürgerlich-demokratischer Rechte. Die Proteste der Massen, voran der Bergarbeiter, richten sich gegen die volksfeindliche Politik von Paz. Die Protestierenden fordern, dass er arbeiterfeindliche Gesetze und Maßnahmen zurücknimmt, und zum Teil auch seinen Rücktritt.

Siehe auch: Proteste in Bolivien halten an – komplizierte Auseinandersetzung