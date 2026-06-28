REBELL und Rotfüchse solidarisch mit VW-Beschäftigten

Wir sind empört, wie dreist und kaltschnäuzig der VW-Vorstand vorgeht. Sie haben ihre Weltmarktführerschaft auf dem Automarkt verloren und machen keine Maximalprofite mehr. Dann stoßen sie eben ganze Branchen und Werke ab. Aber was könnt ihr als Arbeiter, die Azubis und eure Familien für diese Krise der Kapitalisten?! An jedem Arbeitsplatz hängen fünf weitere. In den vier Werken in Emden, Zwickau, Braunschweig und Neckarsulm lernen knapp 2.500 Azubis. Diese Arbeits- und Ausbildungsplätze werden gebraucht und um jeden einzelnen muss gekämpft werden!

Sicher diskutiert ihr gerade heiß darüber, was ihr jetzt tut. Wenn ihr euch entscheidet, zu kämpfen und zu streiken, hat das Ausstrahlung bis in andere Länder. Es ist auch ein Kampf für die Zukunft der Jugend: weil wir die Arbeitsplätze brauchen, aber auch, damit die Jugend lernt, hart zu kämpfen und auf die eigene Kraft zu vertrauen. Auf unsere Unterstützung könnt ihr zählen. Wir werden das in ganz Deutschland unter Jugendlichen und Kindern bekannt machen, Solidarität und Protest organisieren. Der Rebell steht immer auf der Seite der Arbeiterklasse und ihrer Kämpfe. Wir laden alle ein, die das unterstützen wollen, sich genau jetzt bei uns zu organisieren!

Der Kapitalismus steckt bis zum Hals in einer tiefen, offenen Krise und zerstört unsere Zukunft. Er hat abgewirtschaftet und es wird höchste Zeit für ein System, in dem diese Ausbeutung und Krisen überwunden werden. Es ist Zeit für echten Sozialismus!

Euer Kampf ist unser Kampf! Volle Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen im VW-Konzern!