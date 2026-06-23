Chile
Santiago: Solidarität mit Palästina
Rund 5.000 Menschen nahmen am Sonntag in der chilenischen Hauptstadt an einer propalästinensischen Demonstration teil unter der Losung, „der Widerstand geht weiter“. Die Demonstranten fordern, dass die UNO einen Beschluss fasst gegen das Vorgehen Israels im besetzen Gaza-Streifen und im besetzen Westjordanland. Organisiert wurde die Kundgebung von mehreren Gruppen – darunter die „Koordinierung für Aktionen für Palästina“ (Coordinación de Acción por Palestina) – gemeinsam mit Menschenrechts-, Gewerkschafts- und Kulturorganisationen. In Chile lebt eine der größten palästinensischen Diaspora-Gemeinschaften außerhalb des Nahen Ostens.