Seit 78 Jahren vertrieben: das palästinensische Volk

Millionen Palästinenser wurden aus ihren Städten und Dörfern vertrieben, ihrer Häuser, ihres Landes und ihres Besitzes beraubt und gezwungen, in Flüchtlingslagern und in der Diaspora zu leben. Achtundsiebzig Jahre später dauert die Ungerechtigkeit an, während neue Generationen fern ihrer Heimat geboren werden und aufwachsen. Trotz der Verfolgungen, Kriege, Massaker, der Versuche, ihre Geschichte auszulöschen halten die Palästinenser weiterhin an ihrem unveräußerlichen Recht auf Rückkehr fest.

Der Schlüssel zu dem 1948 verlorenen Zuhause bleibt ein Symbol der Erinnerung, der Würde und der Hoffnung. Wie viel Zeit auch immer vergeht, wie viel Druck auch immer ausgeübt wird: Das Recht auf Rückkehr verjährt nicht und wird nicht aufgegeben. Heute gedenken wir aller Flüchtlinge weltweit und erinnern daran, dass das palästinensische Flüchtlingsdrama nach wie vor eine der größten und am längsten andauernden offenen Wunden der Geschichte der Völker ist.

Am vergangenen Samstag, dem 20.06.2026 schlug das Herz Palästinas im Rahmen des Weltflüchtlingstages in der Panteion-Universität kräftig. Mit traditionellen Tänzen und den Auftritt der Tanzgruppe Al-Awda hatten alle Besucher die Gelegenheit, das kulturelle Erbe, die Geschichte und das unerschöpfliche Verlangen des Volkes nach Freiheit und Gerechtigkeit mitzufeiern.

Das Motto des Festes war:

„Möge der Frieden zum Lied und zur Waffe der Völker werden.“

Für das Palästinensische Volk ist Kultur und Tradition eine eigene Form des Widerstands.