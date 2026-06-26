Spanien schafft Null zu Null gegen "Thekenmannschaft"

Mein Kollege ist spanischer Herkunft. Am Tag vor dem Spiel Spanien gegen Cap Verde tönt er: „Morgen spielen wir gegen die Thekenmannschaft, das gibt Spaß!“ Ich meine, dass schon mancher über seine große Klappe gestürzt ist, aber das nimmt er nicht ernst.

Am Tag nach dem Spiel freue ich mich diebisch, als ich ihn treffe: „Herzlichen Glückwunsch, Spanien hat ja immerhin ein Null zu Null geschafft gegen die Thekenmannschaft!“ Er grummelt noch, ist aber inzwischen gefasst.

Dass sich bei dieser WM mancher haushohe Favorit schwertut gegen die „Fußballzwerge“, hat natürlich einen materiellen Hintergrund. Die meisten Spieler auch dieser kleinen Länder spielen inzwischen in einer der großen Profiligen, wenn nicht in der ersten, dann in der zweiten oder dritten. Sie sind ganz anders ausgebildet als früher. Gerade bei großen Turnieren legen sie sich besonders ins Zeug, das Niveau gleicht sich international an, auch wenn sie das vielleicht nicht über viele Spiele durchhalten können.

Statt Überheblichkeit: Respekt vor der sportlichen Leistung mancher Länder, die gerade mal so viele Einwohner haben wie eine deutsche Großstadt.