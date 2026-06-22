Landrat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt
SPD-Kandidat gewinnt Stichwahl gegen den Kandidaten der AfD
Am gestrigen Sonntag, dem 21. Juni, fand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Stichwahl für den Posten des Landrats statt. Gewonnen hat Wolfram Marko (SPD) mit 56,5 Prozent gegen den Kandidaten der faschistischen AfD, der aber trotzdem gefährliche 43,5 Prozent erhielt. Vor der Wahl hatten verschiedene antifaschistische Bündnisse Aufklärungsarbeit unter den Menschen gemacht und gegen die AfD argumentiert.